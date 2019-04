FOLLONICA – E’ pronta per scendere in campo la squadra di “Follonica a sinistra per Andrea Benini”, la lista a sostegno della seconda candidatura dell’attuale sindaco di Follonica. Questa sera, alla presenza di Andrea Benini, sono stati presentati i nomi dei 16 candidati che lo sosterranno alle prossime amministrative del 26 maggio.

Una squadra variegata di sei donne e dieci uomini tra i 24 e 79 anni, composta da persone tutte nuove ad incarichi amministrativi, escluso il capolista Enrico Calossi, già con un’esperienza precedente da consigliere comunale. Una rosa formata tra impiegati, dirigenti, professionisti e persone impegnate nel sociale con una particolare attenzione alla rappresentanza nelle associazioni locali.

«Voglio ringraziare questo gruppo di persone – ha detto il candidato Benini durante la presentazione – con il quale abbiamo iniziato a lavorare e collaborare già da mesi perché, contrariamente a quanto si sostiene nelle leggende metropolitane e nelle chiacchiere da bar in cui si sarebbero promessi degli assessorati, il confronto che è avvenuto con loro è stato esclusivamente nell’interesse della città. Le scelte – ha aggiunto il primo cittadino in riferimento alle recenti dimissioni dell’assessore Alberto Aloisi – sono state chiare; chi ha voluto una garanzia rispetto alle poltrone l’abbiamo serenamente salutato e gli abbiamo detto che poteva andare per la sua strada, quindi è un punto di principio di partenza che abbiamo voluto affermare. Ci dobbiamo trovare sui contenuti, sui temi e sui valori».

Per sottolineare l’intesa della coalizione tra le tre liste in sostegno di Benini (la civica Andrea Benini sindaco, Pd per Benini sindaco e Follonica a sinistra per Andrea Benini) questa sera erano presenti anche alcuni esponenti delle altre due liste e i rispettivi capigruppo Andrea Pecorini (Pd) e Salvatore Acquilino (civica). «Si è creata una bella coalizione – ha sottolineato Benini – con un gruppo di persone capaci e competenti in cui la diversità e una grande ricchezza. Quindi il nostro compito è quello di tirare fuori le migliori energie, proprio oggi che tutti hanno paura delle diversità. Qui ci sono tante competenze e tante professionalità, tante esperienze ma soprattutto c’è un grande spessore umano che ho riscontrato proprio nelle ultime settimane in cui ci siamo confrontati».

Ecco la lista completa dei 16 candidati:

Enrico Calossi (capolista) 41 anni, ricercatore universitario; Gianluca Quaglierini, 45 anni, dipendente; Claudia Salaris, 65 anni, casalinga; Sara Martellacci, 28 anni, insegnante

Milena Fidanzi, 47 anni, impiegata; Silvia Manganelli, 39 anni, libera professionista; Chiara Migliorini, 32 anni, operatrice teatrale; Roberto Bertaccini, 48 anni, tecnico elettricista; Francesco Ciompi, 36 anni, impiegato; Nicola Bastianini, 31 anni, ristoratore; Luca Nesti, 37 anni, direttore punto vendita; Gabri Bartoletti, 62 anni, pensionato; Lodovico Sola, 79 anni, pensionato; Luciano Nunzi, 65 anni, pensionato; Paolo Meciani, 24 anni, studente universitario; Lucia Manetti, 57 anni, dipendente pubblico