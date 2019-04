Veterani Sportivi e Ristorante Il Veliero finaliste del campionato Csen over 35

GROSSETO – Si sono giocate le semifinale dei playoff del torneo di calcio a 7 over 35. In finale sono approdate due delle favorite di inizio stagione, ovvero i Veterani Sportivi ed il Ristorante Il Veliero: due formazioni con ottime individualità dal punto di vista tecnico, e buona organizzazione.

La semifinale tra Ristorante Il Veliero e La Stecca ha visto all’andata il pareggio per 5-5, con Wongher autore di tre reti tra gli orbetellani e la doppietta di Battistini dall’altro lato. Al ritorno Wongher ha fatto ancora la differenza nel 6-3 finale, con annessa doppietta di Di Tonno. Ed inutile è stata la tripletta del sempre verde Battistini per La Stecca. Nell’altra semifinale i Veterani Sportivi, dopo il 3-3 dell’andata col Finanzia e Friends, hanno dilagato per 6-1 al ritorno grazie alle doppiette di Spampani, Valente e Savelli.

5-5

RISTORANTE IL VELIERO: Podestà G., Podestà R., Baggiani, Bruni, Wongher, Bonucci, Fortunati, Di Roberto, Di Tonno, Monaci.

LA STECCA: Ottaviani, Cuneo, Biagetti, Sacchini, Cantalino, Balducci, Borscia, Battistini.

Marcatori: 3 Wongher, Di Tonno, Monaci; 2Battistini, Borscia, Balducci, Sacchini.

3-6

LA STECCA: Ottaviani, Fantozzi, Cuneo, Battistini, Falciani, Cantalino, Sacchini, Biagetti.

RISTORANTE IL VELIERO: Podestà G., Baggiani, Bruni, Wongher, Bonucci, Fortunati, Cappelloni, Di Tonno, Monaci.

Marcatori: 3 Battistini; 4 Wongher, 2 Di Tonno.

3-3

VETERANI SPORTIVI: Chiofalo, Spampani, Nucci, Savelli, Magaddino, Nardi, Angeli, Penco, Patterlini.

FINANZIA E FRIENDS: Gara, Orusei, Svetoni, Rossi, Diana, Niccolini, Ottobrino F., Ottobrino M., La Monica.

Marcatori: Magaddino, Nucci, Spampani; Ottobrino F. Rossi, Orusei.

1-6

FINANZIA E FRIENDS: Gara, Orusei, Somma, Scipioni, Svetoni, Rossi, Niccolini, Ottobrino F., Ottobrino M.

VETERANI SPORTIVI: Chiofalo, Tinturini, Spampani, Nucci, Savelli, Magaddino, Nardi, Penco, Valente.

Marcatori: Orusei; 2 Valente, 2 Spampani, 2 Savelli.