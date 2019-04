Turno infrasettimanale per il Gavorrano contro uno Scandicci a rischio playout

BAGNO DI GAVORRANO – Ultimo turno infrasettimanale della stagione per il Gavorrano che riceve al Malservisi Matteini la visita dello Scandicci nella trentaseiesima giornata di campionato. I ragazzi di Marco Cacitti, reduci dallo scoppiettante secondo tempo di domenica scorsa a Tavarnelle, si confrontano con una formazione all’ultima spiaggia per evitare i playout (i biancazzurri sono sedicesimi a sei punti dall’Aglianese) e che si preannuncia agguerrita.



I rossoblù, che nel ritorno sono passati dal dodicesimo al terzo posto, giocheranno per chiudere in bellezza, cominciando a pensare al futuro. È probabile che il mister maremmano schieri dal primo minuto alcuni dei giovani che hanno trovato finora meno spazio, anche perché non tutti i giocatori a disposizione sono al cento per cento. Davide Ferrante, tornato a disposizione dopo il provino con la Lazio, ha problemi alla schiena, il capitano Federico Conti accusa un dolore ad un polpaccio dopo essere stato colpito duro domenica scorsa e Nicola Lamioni è ancora out per una distorsione alla caviglia. Giulio Grifoni sconta invece il secondo dei tre turni di squalifica. Fortunatamente Francesco Cerretelli è disponibile dopo aver scontato le tre giornate di stop. Sta meglio anche Andrea Capozzi.



La grande rimonta del Gavorrano, passato dal rischio playout ai quartieri nobili della graduatoria è iniziata tra l’altro proprio dalla gara con lo Scandicci, diciannove partite fa: allo stadio Turri i rossoblù, con il debuttante Marco Cacitti in panchina, si sono imposti per 2-1, rimontando con Jukic e Grifoni, tra il 12′ e col 19′ della ripresa, il gol iniziale di Ferretti. Quel mercoledì 12 dicembre 2018 è ufficialmente nato lo straordinario gruppo che sta incantando e che ha riportato il Gavorrano alla ribalta della scena.

“Ci aspetta una partita impegnativa – sottolinea Cacitti – contro un avversario che ha necessità estrema di punti per credere nella salvezza diretta. I giochi in vetta sono ormai fatti e noi giocheremo sereni, cercando di disputare un altro bell’incontro, dando spazio ad alcuni giovani talenti che dobbiamo far crescere per il futuro”. Questi i convocati: Martelli, Salvalaggio, Placido, Bruni, Capozzi, Amato, Bracciali, Mastino, Scognamiglio, Berardi, Conti, Pardera, Costanzo, Fontana,Cerretelli, Jukic, Gomes, Carlotti, Brunacci e Pastore. Fischio d’inizio domani giovedì alle 15 al Malservisi-Matteini.

Il programma della 36esima giornata: Aquila Montevarchi-Bastja, Cannara-Prato, Gavorrano-Scandicci, Ghivizzano-Massese, Ponsacco-Trestina, San Gimignano-San Donato, Seravezza Pozzi-Aglianese, Sinalunghese-Real Forte Querceta, Tuttocuoio-Sangiovannese, Viareggio-Pianese.

La classifica: Pianese 69 punti; Ponsacco 64; Gavorrano, Seravezza Pozzi, San Donato 59; Montevarchi 58; Ghivizzano 55; Tuttocuoio 52; Prato, Cannara 50; Trestina 47; Sangiovannese 45; Aglianese, Bastia 44; Real Forte Querceta 43; Scandicci 38; Viareggio 35; Sinalunghese 30; San Gimignano 29; Massese 15.