Straordinarie le Under 19 della Starfish: battuta la leader Prato in terra ostile

FOLLONICA – Pesante successo esterno per 36-26 sulla capolista Tushe Prato per le Under 19 della Starfish Follonica nell’ultima trasferta della stagione.



Partita già difficile sulla carta ma il Follonica, dopo i primi minuti giocati sottotono, sfodera grinta e sicurezza accendendo il match che al fischio del primo tempo lo vede sotto di un solo goal.

Nel secondo tempo il ritmo di gioco sale e con la panchina oramai storicamente corta e malandata la Starfish sembra non tenere il passo dell’avversaria fino ad una reazione collettiva guidata da capitan Turchi che va a segno ben 13 volte; ultimo gol dell’incontro quello ospite a dieci secondi dalla fine.



Merito alle follonichesi per aver disputato un campionato spesso rimaneggiate e pronte per l’ultima fatica agonistica al Palagolfo. Grande fiducia degli allenatori che si aspettano di vedere le ragazze lottare fino alla fine in un match che si prevede combattuto. Questa la formazione follonichese: Turchi 13, Fontani 4, Caruso 3, Berti 3, Ciuchin 2, Cerretani 18.