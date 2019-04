Pasqua si avvicina, ecco tutti gli appuntamenti del Giovedì Santo

GROSSETO – Il giovedì santo apre l’unica grande liturgia del Triduo Pasquale.

Il vescovo Rodolfo presiede, alle 8.30 in Cattedrale, il canto delle Lodi con i canonici del Capitolo.

Nel pomeriggio, alle 18, presiede, sempre in Duomo, la Messa nella cena del Signore, durante la quale ripete il gesto della lavanda dei piedi.

Per dare modo a quanti sono stati impossibilitati a partecipare alle celebrazioni pomeridiane, alle 21.15 viene celebrata la Messa nella cena del Signore anche nella chiesa di San Pietro al corso.

Nelle parrocchie della città

Messe in “Coena Domini” saranno celebrate in tutte le parrocchie.

A San Giuseppe alle 16.40 Rosario e, a seguire, Messa in diretta su Radio Maria. Alle 17.30 nella chiesa del Cottolengo; alle 18 nelle parrocchie di Santa Lucia, Sacro Cuore, Maria SS. Addolorata, SS.Crocifisso, Santa Famiglia e Madre Teresa di Calcutta. Alle 18.30 a San Francesco.

Al termine di ciascuna celebrazione, l’Eucaristia sarà traslata processionalmente negli altari della reposizione, solennemente allestiti in ciascuna chiesa e davanti ai quali inizierà la grande notte di preghiera e adorazione. In ciascuna parrocchia saranno proposte veglie di preghiera comunitarie nel dopocena, per poi lasciare spazio alla preghiera personale e silenziosa almeno fino a mezzanotte. Le chiese dell’Addolorata, Cottolengo, Santa Lucia, Santa Famiglia (alle 2 della notte veglia dei giovani) e Madre Teresa di Calcutta resteranno aperte tutta la notte. Al Cottolengo e all’Addolorata la veglia si concluderà con le Lodi comunitarie, venerdì mattina, rispettivamente alle 7.30 e alle 8.

Sulla costa

A Castiglione della Pescaia: Messa in “Coena Domini” alle 18 in Santa Maria Goretti; adorazione eucaristica fino alle 22. A Punta Ala: Messa alle 19 nella chiesa di Pian d’Alma e lavanda dei piedi. A Marina di Grosseto: ore 18 Messa in “Coena Domini” e adorazione fino alle 21.