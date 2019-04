Ottica Bracci sconfitto in casa nel primo spareggio salvezza, adesso c’è il Jolly Livorno

FOLLONICA – Brutta sconfitta casalinga per 55-60 per l’Ottica Bracci Follonica per mano del Piombino. La serie si chiude quindi sul 2-1 a favore dei piombinesi che restano in Promozione mentre invece il Follonica se la dovrà giocare in un’altra serie spareggio con il Jolly Livorno uscita sconfitta per 2-0 dai pisani dello Ies Pisa.



La partita è stata la summa di questa seconda parte della stagione che ha visto gli azzurri sconfitti ben 10 volte nelle ultime 12 gare. Una squadra preoccupata e troppo precipitosa che pur gettando il massimo impegno in campo incappa in tanti errori figli di una tensione che si è accumulata nell’arco della stagione. La partita ha visto una maggiore precisione e selezione di tiri da parte del Piombino mentre il Follonica pur con un numero maggiore di conclusioni ha trovato pochi punti dai suoi atleti.

Per questo ultimo playout, massima concentrazione e un minimo di serenità per i follonichesi per poter scendere in campo decisi a mantenere la categoria.



La formazione del Follonica: Maestrini 4, De Stefano 10, Cerbai 3, Conedera 7, Scorza (c), Fedi, Francardi 2, Anastasi, Antoniotti 6, Moutawakkil 7, Rocchiccioli 2, Bianchi 8. All. Vichi.

Prossima impegno degli azzurri sarà la gara uno play out fissata al 24 aprile alle 21.30 al Palagolfo contro il Jolly Livorno.