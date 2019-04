Nel centro storico sbarca il fitness che non fa rumore del Silent Energy Urban Training

GROSSETO – Una novità nel centro storico grossetano, sabato 20 aprile dalle 9.30, per chi ama la musica e il fitness all’aria aperta. È Silent Energy Urban Training organizzato da Silent Emotion in collaborazione con le trainer Elisa Batignani e Valentina Verdi, con il patrocinio del Comune di Grosseto. Si tratta di un nuovo format dedicato a chi ama fare attività fisica all’aperto senza rinunciare al piacere della musica, ma nel rispetto degli altri. Il segreto di questa nuova forma di sport, inedita per il territorio maremmano ma già conosciutissima e sperimentata in Italia e in altre parti del mondo, è l’utilizzo della tecnologia silent, cioè cuffie che trasmettono musica in modalità wifi. Il risultato sarà che tutti i partecipanti dotati di cuffie Silent Emotion ascolteranno la stessa musica facendo attività fisica ma senza che nessuno all’esterno possa sentire niente. L’evento è aperto a tutti e tutti vi possono partecipare. Il luogo di ritrovo è piazza Maniscalschi, angolo via San Martino, in pieno centro storico a Grosseto.

Dice Filippo Rossi, il “papà” della Silent Emotion, giovane imprenditore grossetano che ha girato il mondo portando le sue innovative cuffie: “Faremo due ore di walking dinamico, fitness e cultura. I nostri eventi sono davvero aperti a tutti. La tecnologia Silent permette un’esperienza del movimento all’aria aperta tutta nuova, coinvolgente, emozionante. È come essere fisicamente in un luogo ma in un’altra dimensione, in questo caso poi l’esperienza è condivisa con decine di altre persone. Davvero un modo nuovo e coinvolgente che ha già conquistato mezzo mondo. Ci rivolgiamo anche a tutti i trainer che fossero interessati a ripetere eventi come questo. Siamo a disposizione perché la nostra intenzione è quella di creare un format a disposizione di tutti gli appassionati. Diamo anche una notizia: Silent Emotion avrà un padiglione intero a Rimini Wellness con due grandi marche come Boxer De Rue e Vibram”.



“Sin dal suo insediamento – commenta il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna – la nostra Amministrazione ha dedicato particolare attenzione alla valorizzazione del territorio e in particolare dei centri storici, lasciando spazio a tutte le iniziative che animano il cuore di Grosseto. La camminata sulle mura in programma per il 20 aprile è sicuramente una bella iniziativa che coniuga lo sport alla musica e alla socializzazione, portando movimento e intrattenimento nelle mura medicee della città. E non possiamo che esserne fieri”.

Per l’evento di sabato 20 aprile le cuffie sono limitate, quindi la prenotazione è consigliata. Ai partecipanti è richiesto di portare un documento di riconoscimento. 15€ iscrizioni con cuffia e maglia in omaggio. È possibile prenota la cuffia solo via whatsapp al 346 6176553 o al 345 6162702. Pagamento anche tramite Paypal paypal.me/frgroup. Per i trainer che desiderano informazioni sul #silentenergy info@silentemotion.it.