Lezioni di danza con il liceo Coreutico

GROSSETO – Una lezione di tecnica della danza classica dedicata alle allieve delle scuole di danza della provincia grossetana che attualmente sono iscritte alle classi prima e seconda media. Lo scorso mercoledì 10 aprile nella nuova sala di danza del Liceo Coreutico “Luciano Bianciardi” in piazza De Maria, alcune giovanissime discepole di Tersicore, che già frequentano corsi di danza in diverse scuole della provincia, hanno avuto l’occasione di seguire una lezione tenuta dalla professoressa Barbara Acero, che nel Liceo Coreutico insegna Teoria della danza classica e Laboratorio coreutico.

L’opportunità è nata dalla stretta collaborazione delle scuole di danza e dell’Istituto di Istruzione Superiore Polo Bianciardi per promuovere un’arte così nobile. Accompagnate al pianoforte dal professor Loris Cerofolini le ragazze provenienti dalla scuola Danzarte di Elisa Capasso e Costa D’Argento Danza di Patrizia Porti hanno partecipato con attenzione e motivazione, immergendosi nel clima di lavoro che caratterizza questo nuovo indirizzo di studio.

La sezione Coreutica del Liceo Musicale e Coreutico intende soddisfare pienamente i desideri di ragazze e ragazzi che praticano danza classica e moderna, ma che alla conclusione del primo ciclo di istruzione non trovavano un percorso scolastico che permetta loro di conseguire un diploma liceale continuando a coltivare la propria passione.

Il prossimo appuntamento è in programma mercoledì 8 maggio alle 15.30 con le allieve di molte altre scuole di danza del territorio.

Momenti della lezione sono stati catturati in eleganti e suggestivi scatti fotografici dagli studenti dell’Indirizzo Tecnico Grafica e Comunicazione sotto la supervisione del professor Michele Ranieri, mettendo ancora in evidenza la grande sinergia e collaborazione tra gli indirizzi di studio del Polo Bianciardi in grado di proporre con i suoi quattro indirizzi unici in tutta la provincia un’ampia offerta formativa.