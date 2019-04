La Maremma da primato, la Marina di Scarlino eccellenza italiana: «E’ un porto sicuro»

SCARLINO – “Incastonata nella Maremma e l’arcipelago Toscano, La Marina di Scarlino e’ uno dei porti turistici più sicuri del Mediterraneo. Il microclima mite e le condizioni di mare e di vento ideali in ogni stagione, lo rendono un Paradiso, non solo per i velisti ed e’ un raro esempio di offerta integrata”. Questa la “menzione speciale” riservata al porto di Scarlino apparsa su: “100 Eccellenze Italiane”, una prestigiosa pubblicazione edita da Riccardo Dell’Anna.

Alla sua quarta edizione, scrive l’editore nella prefazione, ha avuto l’arduo compito di ricercare, valorizzare e promuovere il volto più bello del nostro Paese, riconoscere e premiare quelle realtà che rappresentano la pura essenza di un’italianità che ha reso unica la nostra terra. L’edizione 2019 di “100 Eccellenze Italiane” – prosegue l’autore – vuole dunque rappresentare la fotografia di una realtà che mai, come in questo periodo storico, ha bisogno di essere evidenziata ed elogiata. Il Presidente del comitato d’onore e’ il Dott. Angelo Buscema, Presidente della Corte dei Conti, mentre tra i membri della commissione spiccano i nomi di: Roberto Alesse Direttore Generale del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, la giornalista Alda D’Eusanio, Massimo Inguscio, Presidente del CNR, Beppe Vessicchio, famoso direttore d’Orchestra e Rosaria Romano, dirigente generale del Ministero dello sviluppo Economico.

“Siamo davvero orgogliosi di questo prestigioso riconoscimento che abbiamo ottenuto – ha dichiarato il presidente della Marina di Scarlino, Stefan Neuhaus – per altro lo siamo ancora di più dal momento che tra gli enti che hanno patrocinato l’evento ci sono addirittura la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dell’Ambiente. Ci lusinga molto che La Marina di Scarlino sia non solo una tra le 100 eccellenze d’Italia, ma che sia soprattutto considerata un raro esempio di offerta integrata, un modello che da sempre abbiamo desiderato rappresentare”.

A fargli eco e’ l’Amministratore Delegato del porto, il Claudio Cilemmi; ”Non può che riempirmi di gioia apprendere che il porto che mi onoro di dirigere, sia stato riconosciuto tra le 100 Eccellenze Italiane. Questo risultato davvero lusinghiero, desidero condividerlo con tutti coloro che assieme a me lavorano al suo interno ogni giorno. Sia le maestranze che operano in banchina, per garantire con ogni tempo la sicurezza dei nostri diportisti, sia con coloro che invece lavorano con la stessa passione e capacità, anche se dietro le quinte”.