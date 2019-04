Iscrizioni aperte per i corsi e le attività del campo scuola sport del Tc Manetti

GROSSETO – Iscrizioni aperte per il campo scuola sport del Tc Manetti per le settimane dal 10 al 14 giugno e dal 17 al 21 giugno. Le giornate non si limiteranno al solo insegnamento del tennis ma saranno previste delle ore dedicate anche ad altre discipline come il volley, l’orienteering oltre che a degli esercizi di preparazione atletica.

Al campo scuola possono essere iscritti i bambini e ragazzi di età compresa tra 5 e 16 anni. Il check-in sarà effettuato tra le ore 8 e le 8.30 mentre il check-out è previsto alle ore 12.30, per coloro che effettueranno la mezza giornata, o tra le 16 e le 16.30 per i ragazzi che parteciperanno all’intera giornata. I corsi saranno tenuti da maestri e preparatori federali e le attività si svolgeranno interamente all’interno del Circolo ad eccezione del mercoledì, giorno in cui gli istruttori porteranno gli allievi al mare utilizzando il pullman di linea. Oltre a coloro che frequentano già i corsi di tennis durante l’anno, potranno partecipare al campo scuola tutti i bambini e ragazzi interessati anche se non hanno mai praticato questa disciplina prima d’ora.

“Il nostro obiettivo – spiega il presidente del Tc Manetti Roberto Franceschini – è quello di far trascorrere ai ragazzi delle giornate all’insegna dello sport e offrire ai genitori che, per impegni lavorativi o personali non possono passare la giornata assieme ai figli, un ambiente in cui possano divertirsi e al tempo stesso abbiano la possibilità di stringere nuove amicizie”. Per ricevere ulteriori informazioni relativamente ai costi e alle modalità dei corsi è possibile contattare Roberto (tel. 348/2452979) o Laura (tel. 328/1117099).