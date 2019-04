Il viaggio in Italia di Greta parte con la visita al Papa: «Mi ha detto di non mollare»

ROMA – Greta Thunberg è arrivata in Italia. E il viaggio della 16enne svedese, che con il suo impegno e le sue parole sta smuovendo le coscienze dei grandi del mondo sui cambiamenti climatici, è iniziata con la visita a Papa Francesco.

“L’ho ringraziato per parlare così chiaramente a proposito dei cambiamenti climatici – ha scritto Greta sul suo profilo Faceboook – Lui mi ha detto di andare avanti, di non mollare”. Greta, giunta in treno da Stoccolma, era accompagnata dalla madre.

Secondo il direttore della Sala stampa della Santa Sede, Alessandro Gisotti, il Papa ” ha ringraziato e incoraggiato Greta per il suo impegno in difesa dell’ambiente”. All’arrivo a Roma la ragazza è stata letteralmente presa d’assalto: in tanti hanno voluto farsi una foto con lei.

Giovedì 18 aprile l’attivista sarà ospite in Senato, mentre venerdì sarà alla manifestazione in piazza del Popolo, con il movimento Fridays for future.