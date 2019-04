Humanitas chiama i soci a raccolta: «Si vota per il rinnovo del consiglio direttivo»

GROSSETO – Il 28 aprile i soci di Pubblica assistenza Humanitas Roselle Istia Batignano sono chiamati a rinnovare il consiglio direttivo, le votazioni si apriranno alle 10 nella sede operativa di via Smeraldo a Grosseto.

«Il 28 aprile alle 10 – dice la presidente Emanuela Ringressi – è convocata l’assemblea ordinaria dei soci per discutere e deliberare sulle elezioni del consiglio direttivo. Le votazioni si svolgeranno dalle ore 10 alle 18. I Soci partecipano esprimendo il proprio voto con facoltà di rappresentare un massimo di due soci impossibilitati a partecipare direttamente ai lavori assembleari».

«I soci che intendono presentare la delega possono recarsi – spiega ancora la presidente – il 17 aprile dalle 9 alle 11 nella lavanderia di Istia d’ Ombrone; il 19 aprile dalle 09 alle 11 nella sede della Pro Loco a Roselle;

il 23 aprile dalle 15 alle 17 nella stanza Usi Civici a Batignano; il 24 aprile dalle 9 alle ore 11 nella sede operativa Via Smeraldo, 2 Grosseto; il 26 aprile dalle 15 alle 17 nella sede operativa Via Smeraldo, 2 Grosseto. Per concordare il ritiro delle deleghe i Soci possono chiamare il numero 347 5944285».