Gli Under 18 del Follonica Basket espugnano Volterra in Coppa Toscana

FOLLONICA – A Volterra splendida vittoria dell’Under 18 nella quarta giornata della fase di Coppa Toscana per uno spettacolare 57-49. I ragazzi di Vichi e Pietrafesa partono bene attenti, concentrati e trovano buone conclusioni sia da sotto che da fuori e si spingono fino a 10 lunghezze di vantaggio sul 12-2. Il Volterra riesce però a ricompattarsi ed effettua un contro break negli ultimi 3’ del periodo di 11-1 e il quarto si chiude in parità sul 13-13. Il secondo quarto vede di nuovo un Follonica pimpante che in attacco ritrova la fluidità al tiro e in difesa tiene botta sul gioco molto fisico del Volterra e vince il parziale 18-11 andando al riposo avanti per 31-24.

Nel terzo parziale per preservarsi dai falli Vichi posiziona a zona la squadra e gli attacchi di entrambe le squadre ne risentono ma il Follonica aumenta il proprio vantaggio grazie al 13-12 a proprio favore che permettono di iniziare l’ultimo parziale sul 44-36. Nei primi 5’ dell’ultimo parziale gli azzurri si spingono sino al +15 sul 55-40 poi diverse uscite per 5 falli alcuni contatti non fischiati ed alcune decisioni arbitrali molto discutibili permettevano al Volterra di provare a rientrare in gara ma i ragazzi di Vichi in difesa non mollavano e in attacco facevano girare il pallone per 24’’ e sbancavano Volterra campo ostico con oltre cento persone alla palestra di Via Fonda non sempre sportivissimo nei confronti dei ragazzi azzurri.

Follonica: Petri (c) 4, Marchi 2, Contrino 2, Ranieri 2, Vichi 2, Fusco 3, Biagetti, Rocchiccioli 9, Bagnoli 17, Bianchi 16 All. Vichi, vice Pietrafesa.

Prossimo impegno Follonica-Argentario sabato 4 maggio ore 21 al Palagolfo.

Classifica: Argentario e Follonica 6 punti, Ghezzano e Massa 4, Volterra-Rosignano ed Elba 2, Porcari 0.

Ritorna alla vittoria l’Under 13 di mister Mostardi nella gara di sabato 13 aprile delle ore 16.00 disputata al Palagolfo valida per la fase di Coppa Toscana. Il punteggio finale ha visto prevalere gli azzurrini per 58-48 nei confronti dello Ies Pisa che all’andata aveva battuto per 55-54 il Follonica.

La partenza vede il Follonica attento e concentrato e con un pressing continuo sul portatore di palla pisano riesce a recuperare molti palloni finalizzati in rapidi contropiedi in superiorità numerica e il primo parziale vede gli azzurri avanti per 20-9. Nel secondo quarto gli ospiti riescono ad eludere i raddoppi sistematici e questo ribalta la situazione a loro favore tanto che il vantaggio accumulato si riduce ad una sola lunghezza con le due squadre che vanno negli spogliatoi sul 26-25 per i padroni di casa.

Il terzo parziale vede anche un paio di sorpassi nel punteggio da parte dello Ies Pisa sul Follonica rintuzzati da alcune buone conclusioni da fuori e da una maggiore fisicità sotto canestro. A 10’ dal termine la partita è ancora in equilibrio sul 40-37 per gli azzurri. Nell’ultimo parziale la maggiore disponibilità di ragazzi in panchina permette agli azzurri di continuare a premere sull’accelleratore mentre lo Ies Pisa paga dazio sotto l’aspetto fisico e pur senza strappi particolari la partita si indirizza verso i ragazzi di Mostardi che chiudono vincenti la gara per 58-48 dopo una gara infarcita da molti errori che se limitati avrebbero consentito una vittoria più agevole e più ampia.

Follonica: Cacialli, Dell’Anna, Caroppo, Pacini, Cenerini, Signorini, D’Alessandro, Anselmi, Albano, Battaglini, Bernardi. All. Mostardi, vice Bernardi.

Prossimo turno mercoledì 17 aprile alle ore 18.45 con Follonica-Invictus Livorno, arbitro Villani di Scarlino.

Sconfitta a Colle Val d’Elsa per gli Aquilotti per 57-26. Pur con soli 8 giocatori a referto i biancoblu, soprattutto nel primo quarto, hanno dimostrato di potersela giocare, chiudendo sotto 14-12 poi purtroppo il numero ridotto ha permesso ai padroni di casa di prendere il largo.

Prossimo impegno mercoledì 24 aprile ore 18.45 al Palagolfo per affrontare il Colle Basket 2007.

Colle Basket – Follonica Basket 57-26.

La formazione del Follonica Basket: Mezzani, Cenerini T., Cenerini F., Anselmi, Bernardi, Spadini, Guzzo, Ciaffaraffa. All. Mostardi.