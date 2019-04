Di Giacinto incontra i cittadini: prosegue il tour del candidato sindaco a Follonica

FOLLONICA – Il tour di ascolto e confronto con i cittadini di Massimo Di Giacinto, candidato a sindaco del Comune di Follonica, prosegue con un’altra tappa, stavolta nella zona artigianale di Follonica.

L’appuntamento è per giovedì 18 aprile alle ore 11.30 in via dell’Industria 219 (di fronte alla concessionaria Renault Autocenter). “Con me ci saranno anche i rappresentanti di tutte le forze politiche della coalizione di centrodestra che sostengono la mia candidatura a sindaco di Follonica – afferma Di Giacinto – È un incontro che ci auguriamo partecipato, proprio come gli altri, perché la zona artigianale è un’area della nostra città da troppo tempo in difficoltà”.

“Come se non bastasse la crisi globale che mette a rischio tante attività economiche, infatti, la zona artigianale soffre pure il degrado e l’emergenza sicurezza. Condizioni che penalizzano il lavoro di tanti piccoli imprenditori in quello che dovrebbe essere il cuore dell’economia di Follonica”.

“Come sempre siamo pronti ad ascoltare i nostri concittadini – conclude il candidato della lista civica Massimo Di Giacinto sindaco, Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia – le loro idee e le loro proposte: entreranno a far parte del programma di governo – sempre aperto – che guiderà l’azione della mia nuova amministrazione comunale. Un programma davvero partecipato, con tante idee concrete per realizzare davvero quel cambiamento di cui Follonica ha bisogno dopo settant’anni di governo della sinistra”.