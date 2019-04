Coppa Toscana, buoni piazzamenti e tre podi per i giovani del Follonica

FOLLONICA – Bella prova di orgoglio e spirito di gruppo alla base degli ottimi risultati individuali e collettivi dell’Atletica Follonica, alla terza Giornata di Coppa Toscana.

Per la categoria Ragazzi, questi gli atleti follonichesi presenti: Anna Ceccarelli, Derartu Abbott, Emilia Cresti, Bianca Ferraro, Giulia Franchi, Margherita Giovannetti, Ilaria Leonelli, Elisa Mastrocola, Irene Montomoli, Giulia Piva, Noemi Rossi, Eva Stefanelli, Bahru Abbott, Matteo Gorni e Leonardo Palumbo. Primo posto nella classifica generale del triathlon di Abbott Derartu ed terzo di Mastrocola Elisa. Vittoria nella staffetta 4×100 con l’ottimo tempo di 55″.54 di Anna Ceccarelli, Bianca Ferraro, Elisa Mastrocola e Derartu Abbott. Con questa prova le Ragazze consolidano il loro buon piazzamento nella classifica regionale per l’ottenimento di un posto tra le 12 finaliste di ottobre.

Alla seconda Giornata di Coppa Toscana Interprovinciale a Livorno categoria Cadetti/e, pioggia di record personali per tutti i giovani Under 16 dell’Atletica Follonica e netto miglioramento di gruppo grazie alle prove e all’impegno di tutti i presenti: Lorenzo Banfi, Matteo Berardi, Filippo Cappellini, Samuele Cresti, Lorenzo Marconi, Matteo Presenti, Gioele Pietrini, Alessandro Ricceri, Elisa Bricchi, Gaia Cavazzoni, Carola Coppola, Giada De Cicco, Matilde Fabriani, Chiara Leonelli, Alice Nuti, Sveva Travison. Podio conquistato da Matteo Presenti, secondo nel lancio giavellotto con 35,55 m e da Gioele Pietrini, terzo nei 300 m in 39”1. Si sono messi in evidenza anche Matteo Berardi nei 1000 m in 2’55”5, autore di una bellissima gara di carattere riesce ad abbassare il personal best di 18 secondi e la sorprendente Chiara Leonelli negli 80 m a ostacoli in 14”6. Per entrambi i giorni l’associazione ringrazia i genitori dei giovani atleti per l’aiuto prezioso e la collaborazione.

Ancora domenica, alla 5° Race IV Stormo il settore adulti Atletica Follonica è presente con Gabriele Pasquini piazzatosi 14° assoluto, Alessandro Mansani 2° di categoria, Andrea Stella 5° di categoria e Alessandro Ammalati. Sempre a Grosseto l’istruttore federale Alessandro Iacomino venerdì accompagna i Super Pulcini Charlie, Rachele e Davide alle Miniolimpiadi 2019 e domenica allo Stadio Zecchini presente al Campionato Italiano Assoluto di società mt 1000 in uno stato attuale di recupero di forma ma comunque 5° tra la sua categoria.