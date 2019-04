Barca a vela in balia delle onde per un guasto: una donna finisce in ospedale

MONTE ARGENTARIO – Malore per una donna a bordo di una barca a vela che, domenica, è rimasta in balia delle onde nelle acque a sud di Porto Ercole a causa di un guasto al motore.

Le condizioni meteo domenica erano difficili e l’avaria al motore ha messo in seria difficoltà i passeggeri della barca a vela, un uomo e una donna, che sono stati costretti a chiamare la guardia costiera per chiedere aiuto.

Il soccorso è stato effettuato dalla motovedetta 868 dell’ufficio circondariale marittimo di Porto Santo Stefano.

Una volta raggiunta l’unità, i militari hanno immediatamente trasbordato la donna in preda a un malore per poi affidarla alle cure dei sanitari del 118, giunti nel frattempo in porto con un’autoambulanza, allertata dalla sala operativa della guardia costiera.

La barca a vela è poi riuscita a rientrare a lento moto agli ormeggi e ad essere messa in sicurezza con l’assistenza del personale dell’ufficio locale marittimo di Porto Ercole.

«La guardia costiera – raccomanda una nota – ricorda a tutti i diportisti che vogliono intraprendere la navigazione di controllare sempre prima di uscire in mare lo stato di efficienza della propria imbarcazione, le dotazioni di sicurezza e i bollettini meteo della giornata».