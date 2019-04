Amministrative2019 Russo: «Acquisto dell’area mineraria dismessa? Solo uno spot elettorale»

MONTIERI – «Abbiamo appreso dalla stampa, in queste ultime ore, che una cordata di imprenditori acquisterà l’ex area industriale di Campiano. Questa notizia, data per certa dall’attuale Sindaco di Montieri, genera più dubbi che certezze nonostante sia stata definita come “missione compiuta”» a parlare è il candidato a sindaco della lista Vivi Montieri, Maurizio Russo.

«Infatti, se la messa a gara per l’eventuale acquisto della suddetta area ex mineraria si svolgerà nel mese di luglio – spiega Russo – come si fa ad essere sicuri che i protagonisti odierni, della citata visita, saranno davvero i protagonisti di un eventuale acquisto? Questa domanda sorge spontanea perché l’amministrazione uscente si è già resa protagonista in passato di altri azzardi simili, vedi la notizia del 13 novembre scorso, quando lo stesso Verruzzi uscì sulla stampa ufficializzando l’avvenuta firma di un accordo preliminare di compatibilità dell’ex Convento di S. Francesco sito nel paese di Montieri, sottolineando, anche in quel caso, come l’operazione fosse andata a buon fine. Invece, sappiamo come poi è andata miseramente a finire».

«Non è che per caso, anche questa volta – si chiede in conclusione il candidato – si tratta dell’ennesima uscita gonfiata ad hoc per scopi puramente elettorali e d’immagine? Questo territorio non ha bisogno di illusioni ma di certezze costruite sulle basi di prudenti e serie iniziative, perché, proprio l’area in questione, è stata fin troppo sfruttata da speculatori che hanno lasciato evidenti cicatrici del loro veloce e negativo passaggio».