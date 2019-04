Amministrative2019 Bonifazi: «Realizzare le terme è possibile, bisogna accelerare i tempi»

SCARLINO – «Valorizziamo il termalismo per arricchire l’offerta turistica di Scarlino. In località Col di Sasso c’è una fonte termale e il Piano operativo dà opportunità di sviluppo» a dirlo è il candidato a sindaco Emilio Bonifazi.

«L’offerta turistica di Scarlino – prosegue Bonifazi – può essere arricchita dal termalismo grazie alla presenza di acque con proprietà terapeutiche recentemente individuate in zona Col di Sasso, lungo la strada per Gavorrano. Una struttura del tipo del Calidario di Venturina, per capirsi, amplierebbe il ventaglio dei motivi per venire a Scarlino, e oltretutto avrebbe il vantaggio di lavorare tutto l’anno».

«Acqua classificata come termale – prosegue il candidato – nel recente passato sono state effettuate indagini geologiche che hanno individuato una vena di acqua termale ad alta concentrazione di litio, che poi è stata caratterizzata e certificata. Con il Piano operativo (nuovo regolamento urbanistico) l’area di Col di Sasso è stata destinata allo sviluppo di attività termali. Da parte mia, se sarò eletto, prendo l’impegno ad approvare in tempi rapidi il Piano operativo una volta che saranno presentate le osservazioni nei termini di legge».

«Rispetto al passato – conclude Bonifazi – bisogna accelerare i passaggi amministrativi e mettere in condizione chi fa impresa di programmare gl’investimenti e lavorare. In questo caso l’approvazione della nuova normativa urbanistica, è infatti la precondizione per effettuare la gara per individuare i concessionari dello sfruttamento della fonte termale».