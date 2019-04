Uomo resta incastrato con un braccio nella motozappa. In volo Pegaso

GROSSETO – Aggiornamento ore 18.53: Dalle prime informazioni sembra che l’uomo sia rimasto incastrato con un braccio nella motozappa. L’uomo è stato trasferito con Pegaso e sta andando all’ospedale di Careggi. Sul posto anche i Vigili del fuoco di Grosseto.

News ore 18.48: Un uomo è rimasto incastrato con un braccio dentro un macchinario, un mezzo meccanico. L’incidente è avvenuto solo pochi minuti fa verso le 18.30, nella zona tra via Aurelia nord e la Rugginosa, in una strada di campagna.

Non è ancora noto cosa sia successo. Né se si tratti di un incidente sul lavoro o se l’uomo stesse facendo qualcosa a casa sua o in una sua proprietà, magari in campagna o con il trattore. Sul posto è intervenuto anche l’elisoccorso Pegaso.

Notizia in aggiornamento