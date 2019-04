Un oro e un bronzo per Mattia Fioretti dell’Atl Il Sole in Coppa Europa

GROSSETO – Belle notizie dalla nazionale giovanile reduce dalla tappa di Coppa Europa a Gensingen in Germania, dove l’atleta maremmano dell’Atl il Sole Mattia Fioretti ha difeso alla perfezione i colori dell’Italia.

Tre giorni di gare a ritmi estenuanti in una delle piste più belle e veloci del mondo, durante i quali Mattia, alla sua prima esperienza in nazionale oltre che in quel percorso, si è confermato atleta di valore, portando al team Italia un oro nella 3000 a punti, un bronzo nel giro lanciato, un quarto posto nella 500 sprint e un quarto posto nella 10000 ad eliminazione, distinguendosi come uno tra i migliori atleti europei della sua categoria.

Soddisfazione immensa della sua allenatrice, del presidente dello staff dirigenziale della società Il Sole e di tutti i compagni di squadra che quotidianamente si allenano a ritmi serrati, portando con successo il nome di Grosseto in giro per l’Italia.

Sabato prossimo, altro raduno tecnico con il ct Massimiliano Presti dove ben sette atleti del team grossetano sono stati convocati, oltre all’inizio della fase clou della stagione agonistica, con i campionati Italiani su pista come prossimo impegno, proseguendo con strada nella speranza di una convocazione ai Campionati Europei di luglio.