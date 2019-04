Torbiera sorpresa dal Venturina, Boccheggiano più vicino al Massa Valpiana

GROSSETO – I playoff del campionato Elite Uisp iniziano nel segno del Venturina. L’unica formazione “straniera” del campionato ruggisce nell’andata dei quarti di finale, travolgendo la Torbiera con un 6-3 che costringerà i capalbiesi, secondi nella regular season, a un’impresa nel match di ritorno. Estremo equilibrio negli altri incontri, con i campioni in carica del Senzuno – posizione 1 nella griglia postseason – che impattano 1-1 nel derby di Scarlino lasciando aperto il discorso qualificazione in vista della gara interna. Pareggio anche in Polverosa-Torniella, con scintille previste in terra roccastradina. L’unica vittoria esterna è del Gavorrano, che sbanca Marsiliana (1-2) ipotecando il pass per la semifinale.

Vince il Boccheggiano in Eccellenza, 4-3 contro il Paganico in un match scoppiettante che riduce a 9 i punti sul Massa Valpiana, ormai sicuro del primo posto e della promozione nonostante il turno riposo. Lotta aperta per la piazza d’onore, invece, considerando che il Boccheggiano deve ancora riposare: in corsa il Chiusdino, 2-0 all’Alberese, e il Montemerano, che piega il Magliano in trasferta. L’altro 4-3 del terz’ultimo turno è quello del Ribolla, corsaro sul rettangolo del Granducato del Sasso. Tris del Sant’Angelo Scalo al Seggiano, pareggiano Atletico Grosseto e Campagnatico.

Elite

Quarti di finale andata

Disperata-Senzuno 1-1

Venturina-Torbiera 6-3

Marsiliana-Gavorrano 1-2

Polverosa-Torniella 0-0

Eccellenza

Ventunesima giornata

Sant’Angelo-Seggiano 3-1

Atletico Grosseto-Campagnatico 2-2

Magliano-Montemerano 1-2

Chiusdino-Alberese 2-0

Granducato-Ribolla 3-4

Boccheggiano-Paganico 4-3

Riposa: Massa Valpiana

Classifica

Massa Valpiana 50

Boccheggiano 41 +

Chiusdino 38

Montemerano 37

Paganico 32

Seggiano 27 +

Alberese 27

Magliano 26

Sant’Angelo 25

Ribolla 24

Atletico Grosseto 22

Campagnatico 20 +

Granducato del Sasso 8