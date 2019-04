Riscaldamenti accesi a Grosseto, c’è la proroga fino al 30 aprile

GROSSETO – Prorogata l’accensione degli impianti di riscaldamento fino al 30 aprile. Con un’ordinanza del sindaco, l’amministrazione comunale di Grosseto invita la cittadinanza a limitare l’accensione facoltativa degli impianti di riscaldamento sul territorio comunale fino ad un massimo di 5 ore giornaliere, fino al 30 aprile.

L’amministrazione invita inoltre a limitare l’accensione alle ore più fredde, ricordando l’obbligo di legge di non superare la temperatura di 18°C (+2°C di tolleranza) per gli edifici sede di attività industriale, artigianale e similare, e di 20°C (+ 2°C di tolleranza) per tutte le altre tipologie di edificio.

Il provvedimento si motiva con le pratiche di contenimento dei consumi energetici, fra le quali l’ulteriore riduzione delle ore di accensione in caso di eventuale miglioramento delle condizioni climatiche.

La violazione comporta per il trasgressore l’applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste.