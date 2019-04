Raduno test a Grosseto per gli azzurrini in vista dei Mondiali di Yokohama

GROSSETO – Saranno 107 gli atleti azzurri Under 20 ed Under 18 che da mercoledì 17 aprile e fino a sabato 20 affolleranno piste e pedane del Campo Scuola Bruno Zauli e dello Stadio Carlo Zecchini di Grosseto per l’ormai consueto raduno di Pasqua che vedrà nelle strutture cittadine tutti i migliori giovani dell’atletica leggera italiana.

Agli ordini del direttore tecnico per il settore giovanile Antonio Andreozzi 82 Juniores e 25 allievi che affronteranno un periodo di verifica che porterà alcuni di loro a vestire in azzurro agli Europei Under 20 di Boras (18-21 luglio) e dell’Eyof di Baku (21-27 luglio). Tra di loro molti nomi noti dell’atletica giovanile come Nadia Battocletti, campionessa europea Junior 2018 di cross e bronzo egli Eurojunior di Grosseto 2017 sui 3000m, e Larissa Iapichino, già plurititolata a livello giovanile nonché figlia di Fiona May. A Grosseto anche molti atleti che si sono distinti due anni fa nella rassegna continentale dello Zecchini quali Dalia Kaddari, Rebecca Menchini, Maria Roberta Gherca, Eloisa Coiro, Vladimir Aceti, Edoardo Scotti e Alessandro Sibilio.

Intanto cresce l’attesa per la gara-test che andrà in scena giovedì pomeriggio sempre al Carlo Zecchini e che vedrà impegnati tutti i migliori velocisti azzurri in vista dei Campionati Mondiali di Staffette di Yokohama (11-12 maggio): si comincerà alle ore 15.30 con i 400m femminili, seguiti alle 16.20 dai 400m maschili ed alle 16.35 dai 100m femminili. Il DT Antonio La Torre scioglierà le ultime riserve sui nomi dei quartetti che voleranno in Giappone mentre per il pubblico locale sarà un’occasione più unica che rara di ammirare dal vivo tutti i migliori sprinter italiani.

Dopo questo appuntamento l’atletica grossetana tornerà protagonista nel mese di giugno con la tappa del Grand Prix Internazionale Paralimpico mentre il prossimo anno sarà la volta dei Campionati Italiani Juniores e Promesse.

Gli iscritti alla gara test di giovedì 18 aprile:

400m donne: Chiara Bazzoni, Marta Milani, Rebecca Borga, Elisabetta Vandi, Virginia Troiani, Aurora Casagrande Montesi

400m uomini. Vladimir Aceti, Daniele Corsa, Giuseppe Leonardi, Edoardo Scotti, Alessandro Sibilio, Michele Tricca

100m donne: Alessia Carpinteri, Alessia Pavese, Zaynab Dosso, Chiara Melon.