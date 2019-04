Puccini, Verdi e Mozart: a Lirica in Piazza edizione super con un ospite d’eccezione

MASSA MARITTIMA – Si preannuncia densa di novità la 34esima edizione di Lirica in Piazza, una delle rassegne operistiche ormai consolidate nel panorama nazionale che si svolgerà il 3, 4 e 5 agosto a Massa Marittima.

In cartellone rispettivamente la Bohème di Giacomo Puccini, Aida di Giuseppe Verdi e il Flauto Magico di Wolfang Amadeus Mozart. Proprio in quest’opera ci sarà un ospite d’eccezione, l’attore, musicista e scrittore Moni Ovadia come voce narrante. Ovadia sarà sul palco con il compito di “narrare” in italiano i recitativi dell’opera in due atti composta nel 1791 da Mozart su libretto di Emanuel Schikaneder e che andrà in scena nella versione integrale in tedesco.

“Sulla scia dell’innovazione che da anni stiamo portando avanti per Lirica in Piazza – spiega Renzo Renzi il direttore artistico di Europa Musica che realizza l’evento – abbiamo pensato di coinvolgere Moni Ovadia con il compito di rendere più vicina l’opera al pubblico, in particolare quello più giovane grazie alla sua capacità di raccontare storie e di coinvolgere lo spettatore. Ha già avuto esperienze di questo tipo e siamo davvero felici della sua presenza, sarà davvero una grande e inedita novità”.

Ma le innovazioni non si fermano qui. Allo studio tre nuove scenografie circondate da un grande ciclorama su cui verranno proiettate immagini che si fonderanno con gli elementi scenografici contestualizzandoli rendendo le rappresentazioni ancora più coinvolgenti per il pubblico. Definiti anche i direttori d’orchestra e i registi delle singole opere. La Bohème sarà diretta dal maestro Claudio Maria Micheli mentre la regia sarà affidata a Stefano Corelli. Per Aida invece la bacchetta sarà quella del maestro Maurizio Morgantini e regia di Gianmaria Romagnoli. Infine il Flauto Magico il direttore d’orchestra sarà il maestro Stefano Seghedoni e regia sempre di Gianmaria Romagnoli.

La manifestazione è organizzata dal Comune di Massa Marittima, prodotta da Europa Musica di Roma con l’Orchestra Sinfonica Europa Musica e il Coro Lirico Italiano. Info www.liricainpiazza.it Prevendite online su www.boxofficetoscana.it e in tutti i Punti Vendita Ticketone.