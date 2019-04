Proseguono gli incontri con il territorio per la lista Arcidosso Comunità Viva

ARCIDOSSO – Dopo i primi tre promettenti incontri già effettuati con la cittadinanza, di cui due territoriali (a Salaiola e Bagnoli) ed uno tematico (con i giovani), promossi dalla Lista Arcidosso Comunità Viva che sostiene la candidatura di Jacopo Marini per un secondo mandato elettorale, prosegue l’intenso calendario degli appuntamenti per proporre ed ascoltare alcune idee per il nuovo programma in corso di definizione.

Ecco le date dei prossimi appuntamenti, anche in questo caso alcuni a carattere territoriale altri tematici:

MERCOLEDI 17 APRILE ore 21.00 a SAN LORENZO presso l’ex scuolina

MARTEDI 23 APRILE ore 21.00 a STRIBUGLIANO presso la sede dell’Associazione La Faggia

MERCOLEDI 24 APRILE ore 21.00 a MONTELATERONE presso la palestra

VENERDI 26 APRILE ore 17.30 con il mondo venatorio presso la sala del Consiglio comunale.

VENERDI 26 APRILE ore 21.00 alle MACCHIE presso l’Associazione Montelabbro

Durante gli incontri verrà distribuita una scheda programmatica in cui sono racchiusi 10 semi da cui far nascere la proposta definitiva, una volta ascoltati e coinvolti i cittadini.