Prime regate di successi per i giovani del Gruppo Vela Lni Follonica

FOLLONICA – La stagione delle regate è ufficialmente cominciata. Le squadre Laser e Optimist del Gruppo Vela LNI Follonica hanno quindi iniziato ad affrontare le prime trasferte dell’anno.

Il 10 aprile è stato il turno della terza selezione zonale Laser, organizzata dal Club Nautico Livorno. Il cielo scuro e il poco vento ha fatto sì che si riuscisse a portare a termine una sola prova, nonostante le cinque ore passate in mare. I risultati degli atleti follonichesi sono stati comunque positivi: nella classe Laser Standard Filippo Frassinetti ha concluso secondo, come anche Lapo Wenk nella classe Laser Radial; sempre nella laser Radial, Alessandro Fracassi ha raggiunto il primo posto under 17. Nella classe Laser 4.7, invece, Angelica Achilli ha conquistato il primo posto femminile Under 18.



Parallelamente ai Laser, le regate sono cominciate anche per i piccoli atleti della squadra Optimist. Domenica 14 Aprile, infatti, ben 57 bambini si sono dati appuntamento a Castiglione della Pescaia per disputare la seconda regata del Campionato Zonale. La giornata inizialmente promettente con un buon vento da sud est registrato alla partenza della prima prova, purtroppo ha deluso nel proseguo; purtroppo infatti, dopo la prima e unica prova disputata, in seguito a una rotazione di 180 gradi del vento e la minaccia di temporali provenienti da terra, il comitato organizzativo è stato costretto a rinunciare alla disputa di ulteriori prove, inviando i piccoli atleti a terra e concludendo quindi la manifestazione. Anche in questo caso, come per i compagni più grandi sui Laser, gli azzurrini del Gruppo Vela hanno conseguito risultati nel complesso positivi, con buona soddisfazione del coach Leoni. Un ottimo Giulio Mattanini (classe 2009) ha conquistato infatti il secondo posto nella categoria Cadetti, quella dei più “giovani” mentre altri due piccoli atleti recentemente entrati nella squadra e al loro primo esordio, Ginevra Malinverno (classe 2008) e Edoardo Vignozzi (classe 2008), hanno concluso rispettivamente con un onorevole trentesimo e un trentaquattresimo posto. Un po’ sotto tono, gli altri tre cuccioli del Gruppo Vela, Diego Bianchi 12°, Nicole Creati 16esima e Irene Sardella 31esima.



Mentre da un lato le squadre agonistiche sono impegnate in trasferte in giro per la II° Zona, comprendente i circoli affilati alla Federazione Italiana Vela delle regioni di Toscana, Umbria e della provincia di La Spezia, il Consiglio Direttivo e molti soci volontari del Gruppo Vela stanno lavorando con grande impegno ai preparativi dei due grandi appuntamenti velici della stagione che condurranno nella cittadina maremmana di Follonica, centinaia di persone tra velisti e accompagnatori. Le attuali previsioni infatti pronosticano la partecipazione di 140 bambini e altrettanti accompagnatori provenienti da tutta la penisola, alla Selezione Nazionale Optimist per i campionati Europei e Mondiali, che si disputerà dal 16 al 19 Maggio e di circa 500 fra equipaggi e accompagnatori provenienti (ad oggi) da 27 nazioni di tutto il mondo, al Campionato del Mondo della classe RS Feva che avrà luogo tra il 20-26 Luglio.