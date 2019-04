Nuovo punto di ascolto per l’Unione italiana ciechi: apre a Follonica

GROSSETO – L’Unione italiana ciechi e ipovedenti di Grosseto ha aperto un nuovo punto di ascolto a Follonica, in via Zara, 4. I volontari dell’associazione saranno presenti in ufficio il quarto martedì di ogni mese – dalle 9:30 alle 11 – a disposizione dei soci e di tutte le persone con gravi minorazioni visive per fornire loro un supporto tecnico, informazioni sulle iniziative e i servizi offerti da Uici, compreso quello relativo al patronato per l’invio di domande di riconoscimento di invalidità. L’attività prenderà il via a partire da martedì 23 aprile.

Il distaccamento a Follonica si aggiunge a quelli già attivi agli ospedali di Orbetello (primo martedì di ogni mese) e Castel del Piano (secondo martedì di ogni mese). Nel Golfo si avvertiva da tempo l’esigenza di un presidio dell’Uici, che punta a capillare la sua presenza sul territorio per stare vicino a coloro che ne hanno bisogno.