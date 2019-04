Messa crismale e mattina di preghiera in seminario per il vescovo

GROSSETO – Mercoledì Santo, 17 aprile, il vescovo Rodolfo vive con tutto il clero una giornata di riflessione e preghiera per meditare sul dono del sacerdozio. La giornata culminerà alle 17 con la solenne Messa crismale in cattedrale, preceduta da una breve processione da piazza Innocenzo II.

La giornata avrà inizio alle 9.30 nei locali del Seminario vescovile “Mensini” di Grosseto, con una mattinata di preghiera e riflessione tra vescovo e clero, che si concluderà col pranzo insieme.

Alle 16.30 sacerdoti e diaconi si ritroveranno in cattedrale, dove alle 17 avrà inizio la Messa Crismale, durante la quale il Vescovo benedirà gli oli santi, che serviranno durante l’anno per amministrare i sacramenti: l’olio dei catecumeni per i battesimi; l’olio del crisma per la cresima; l’olio degli infermi per l’unzione delle persone provate da infermità o malattia.

Le tre ampolle contenenti gli oli, che verranno benedetti e consacrati, saranno presentate all’altare durante la processione offertoriale, insieme al recipiente con il balsamo e i profumi che verranno mescolati all’olio per il sacro crisma. Prima della conclusione della preghiera eucaristica il Vescovo benedirà l’olio degli infermi, dopo la Comunione benedirà l’olio dei catecumeni, quindi consacrerà il Sacro Crisma mescolando olio e balsamo, alitando su di esso e pronunciando la preghiera consacratoria.

I sacerdoti rinnoveranno le promesse fatte nel giorno della loro ordinazione.