Maurizio Coppi si candida a sindaco di Castell’Azzara con la lista “L’alternativa”

CASTELL’AZZARA – “Ci distingueremo da chi ha amministrato il comune sino ad oggi, per contenuti e forma – sottolinea il candidato Maurizio Coppi – nel corso di una campagna elettorale ci si confronta sui programmi, ma successivamente maggioranza e opposizione debbono garantire l’interesse della collettività. Questo vale ad ogni livello di amministrazione ed è tanto più vero per un Comune di appena 1400 abitanti come il nostro. Inclusione, ascolto e dialogo costruttivo sono aspetti fondamentali per amministrare bene un territorio. La coesione è una forza sulla quale dobbiamo puntare favorendo il dialogo anche con gli altri Comuni di confine, perché abbiamo bisogno di alleanze per garantire la sopravvivenza delle comunità di montagna. Negli anni 2000 un territorio non può rimanere chiuso e ripiegarsi su se stesso. Le alleanze sono indispensabili non solo tra comuni, ma con i territori più vasti, con la Regione e l’Europa per attrarre nuovi investimenti utili alla comunità”.

“ Essere piccoli – prosegue Maurizio Coppi – non significa sentirsi meno importanti, possiamo trasformare ciò che in passato è stato percepito come un limite, in nuove opportunità, con una diversa mentalità e un rinnovato dinamismo, che negli ultimi anni sono mancati. Con la lista ‘L’alternativa’ puntiamo a creare una valida alternativa per la rinascita del territorio, attraverso azioni concrete e una rinnovata fiducia nel futuro. I capisaldi del programma saranno lavoro, istruzione, ma anche turismo e attenzione ai bisogni della popolazione, perché i cittadini, dai più piccoli agli anziani, sono la vera ricchezza di Castell’Azzara. Creare le condizioni per favorire il lavoro, garantire i servizi essenziali che sono a rischio, significa promuovere la qualità della vita delle nostre comunità.”

Maurizio Coppi è nato a Castell’Azzara il 5 ottobre 1948. Dopo aver perso il padre in giovane età, ha vissuto a Milano dall’età di 14 anni fino al 2001, quando ha realizzato il suo sogno di una vita: quello di tornare ad abitare a Selvena.

Da giovanissimo è stato studente lavoratore, facendo esperienza, negli anni, come capo reparto e capo ufficio, fino a diventare responsabile della pianificazione e dell’avanzamento dei lavori nello staff di direzione di un centro di ricerca sulle telecomunicazioni, che opera a Milano, gestendo oltre 200 addetti. Oggi Maurizio Coppi, vive da pensionato a Selvena, dove si dedica alla propria comunità. È volontario della Croce Rossa, è stato assessore esterno nel comune di Castell’Azzara dal 2004 al 2008; capogruppo di Minoranza dal 2009 al 2014 e dal 2014 al 2019. Attualmente è capogruppo di minoranza per il Comune di Castell’Azzara all’Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana.