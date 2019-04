Lo avvicina con la scusa del lavoro e gli ruba l’orologio

BAGNO DI GAVORRANO – Si trovava nel proprio garage, in via Magellano, quando una donna si è avvicinata con la scusa di cercare lavoro.

È così che un uomo di 73 anni, di Bagno di Gavorrano, questa mattina, verso le 11.30, è stato derubato del proprio orologio. La donna si è messa a parlare e poi gli ha toccato il braccio, riuscendo a sfilargli l’orologio e fuggire dove un complice che l’aspettava l’ha caricata in auto per scappare via velocemente. I Carabinieri della compagnia di Follonica sono intervenuti sul posto, prendendo nota di modello (una citroen grigia) e targa del veicolo. La donna potrebbe aver adocchiato la vittima al bar (l’uomo ricorda di averla vista poco prima) e di averlo seguito sino a casa.

Tra l’altro l’episodio, come modus operandi, sembra molto simile a una serie di furti simili avvenuti nei giorni scorsi a Siena. Una donna, rumena secondo i racconti, ha rubato nella stessa maniera due orologi e una collana a tre persone anziane, due uomini e una donna, tra Siena, Monteriggioni e Castellina Scalo. La donna ha abbracciato le proprie vittime riuscendo a sfilare quanto di prezioso avevano addosso.

Le forze dell’ordine di Siena, grazie all’auto che è stata ripresa da alcune telecamere, sono anche risalite all’identità della donna, una rumena di 30 anni, residente in provincia di Cremona. La donna non è stata, però, ancora rintracciata.