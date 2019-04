Incidente nella notte: perde il controllo dell’auto e sfonda il muro di una casa

GROSSETO – Domenica sera, intorno alle 21.30, un’auto è uscita di strada in zona Bucacce, sulla Scansanese, ha sfondato la recinzione del giardino di una villa e ha finito la corsa andando a sbattere sugli alberi presenti nella proprietà.

Alla guida dell’auto, che viaggiava in direzione Grosseto, c’era un uomo di 44 anni, rimasto ferito nell’impatto.

Sul posto per i soccorsi il 118 che ha trasportato il ferito in ospedale. I rilievi sono stati effettuati dalla polizia municipale di Grosseto e, successivamente, l’automobile è stata rimossa dal giardino con il carro attrezzi.