Il nuovo sito del Comune di Grosseto è online: numeri in crescita per il portale

GROSSETO – Il nuovo sito istituzionale del Comune di Grosseto entra definitivamente in scena sul web. Dopo la fase sperimentale del rodaggio, quella della cosiddetta versione beta, il canale di comunicazione dell’ente rinnovato nella grafica, nei contenuti, nell’usabilità e nell’accessibilità, è ormai entrato a pieno regime, diventando in breve tempo il punto di riferimento sia per la comunicazione istituzionale che come portale di accesso per la cittadinanza ai servizi comunali.

Nei primi quattro mesi di attività (dall’inaugurazione del 30 novembre scorso) le statistiche mostrano un continuo e crescente utilizzo: nel complesso 29.559 utenti hanno compiuto 53.287 visite, visualizzando 187.191 pagine. Il sito è stato progettato per una corretta visualizzazione anche sui dispositivi mobili; infatti il 56,4% degli accessi è stato eseguito da smartphone, il 39,8% da desktop e il 3,8% da tablet. Notevole il contenuto informativo, in continuo aggiornamento e ampliamento da parte degli uffici comunali.

Il sito è attualmente strutturato in 16 aree tematiche, 100 sezioni, 86 uffici e 150 servizi e contiene 110 regolamenti e 233 moduli. A oggi sono stati pubblicati oltre 250 comunicati stampa: tra i più visti quello sulla ruota panoramica del 27 dicembre (1.769 visite), quello sulla somministrazione di alcolici in centro del 27 dicembre (1.110 visite) e sull’adozione dei cani del 28 dicembre (574 visite).

I servizi più utilizzati sono stati “Adotta un cane” con 1.297 visite, “Ammissione alle scuole d’infanzia comunali” con 570 visite e “Pratiche edilizie” con 558 visite. Alcune curiosità più tecniche, da addetti ai lavori: al momento il sito contiene 1130 post pubblicati e sono state scritte internamente 32.893 linee di codice per i plugin e 101.564 linee di codice per il template.