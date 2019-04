Il Comune assume agenti di polizia municipale: ecco come candidarsi

SCARLINO – Il Comune di Scarlino ha indetto una selezione pubblica, per titoli ed esame, per l’assunzione di agenti di polizia municipale a tempo determinato, categoria giuridica C, posizione economica iniziale C1.

La domanda di ammissione dovrà pervenire entro e non oltre il giorno giovedì 2 maggio, secondo le modalità specificate nel bando.

Le domande pervenute oltre la data di scadenza non saranno ammesse, né sarà considerato il timbro postale di invio.

Tutta la documentazione è disponibile sul sito internet istituzionale dell’ente alla sezione amministrazione trasparente – bandi e concorsi.