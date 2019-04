Il cantiere chiude l’accesso dal corso: «Così si compromette il lavoro dei negozi»

GROSSETO – «La strada viene chiusa completamente, dal corso non può arrivare nessuno, e così si compromette il lavoro delle attività in piazza». la protesta arriva da una delle commercianti di piazza San Michele, a Grosseto. Donatella Merlini, titolare di una panetteria e pasticceria è molto preoccupata, specie in vista delle vacanze pasquali.

«Da una decina di giorni subiamo questo grosso disagio – racconta -. Stanno rifacendo un tetto in via Goldoni, e purtroppo, dalle 8 di mattina, l’accesso alla via è chiuso completamente tra il cantiere e i mezzi della ditta parcheggiati. Con la strada completamente chiusa quindi non si può arrivare per il Corso, e dal Corso non arriva più nessuno, compromettendo il lavoro delle nostre attività a pochi giorni da Pasqua.