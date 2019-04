CasaPound apre il suo comitato elettorale a Follonica: «Accogliamo la cittadinanza»

FOLLONICA – In vista delle elezioni amministrative CasaPound a Follonica apre il suo comitato elettorale di via Ugo Bassi 23 come punto di riferimento per i cittadini follonichesi. Lo scopo principale del comitato elettorale è infatti quello di accogliere attivamente la popolazione follonichese, al fine di comprendere meglio le esigenze e le necessità di una cittadinanza spesso lasciata a se stessa e senza un reale aiuto, nonostante i numerosi problemi sociali e economici che affliggono1 da anni la nostra amata città.

“Il fine primario del comitato elettorale è quello di attuare una politica ancora più mirata e peculiare – spiega il candidato sindaco Alessandro Berardi – non tralasciando in nessun modo le esigenze dei cittadini e i loro bisogni”. “Combattere l’assenteismo politico che ha regnato sino ad oggi a Follonica – prosegue Berardi – non solo per essere presenti per i cittadini ma anche a fianco dei cittadini, costruendo un modus operandi volto a formare una cittadinanza attiva e responsabile che mira a coinvolgere tutti coloro che hanno a cuore il bene di Follonica”.

“Per conoscere i candidati della lista e il nostro candidato sindaco Alessandro Berardi – spiega Casapound oltre al nostro programma elettorale, la sede sarà aperta per delucidazioni e qualsiasi confronto nei seguenti giorni. Martedì e Giovedì con orario 17-20 e con la promessa che questa sede non sarà un mero comitato elettorale aperto ai cittadini unicamente in campagna elettorale, bensì la casa di chiunque ami Follonica e voglia prendersene cura, anche dopo le imminenti elezioni amministrative”.

Per ulteriori informazioni consultare la pagina Facebook, “Alessandro Berardi Sindaco di Follonica”; tramite email aberardi.sindacofollonica@gmail.com o al numero 3498537374.