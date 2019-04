Assegni falsi per acquistare orologi di lusso: fuori da Grosseto due truffatori italiani

GROSSETO – Non potranno mettere piede a Grosseto per tre anni due italiani, di 40 e 28 anni, che a gennaio avevano tentato di acquistare degli orologi di pregio da un cittadino maremmano pagandolo con un assegno falso.

Gli uomini, residenti a Napoli e con precedenti per truffa, secondo la polizia avevano ripetuto in Maremma uno schema abituale: il tentativo di acquistare merce di pregio, pagandola con assegni falsi. La stessa sorte sarebbe toccata a un cittadino maremmano che doveva incassare 6mila euro, ma la truffa è stata sventata grazie all’intervento della polizia.

Il questore, perciò , su segnalazione della sezione polizia postale e delle comunicazioni di Grosseto, ha emesso il foglio di via obbligatorio per i due uomini che non potranno tornare nel capoluogo per tre anni.