Appello al sindaco: «Via l’assessore Tonini, ha fallito con il piano antenne»

GAVORRANO – «Il consiglio comunale convocato dal sindaco il 18 aprile con iscritto all’ordine del giorno il congelamento e un nuovo studio del piano delle antenne, certificherà istituzionalmente il grave errore che la passata amministrazione a maggioranza Pd aveva fatto non solo gettando al vento denari pubblici, ma regalando al territorio i due tralicci uno sulla serra e l’altro alla Finoria, a monumento della incapacità e del dilettantismo che ha contraddistinto gli esponenti del Pd eletti nella passata legislatura». Così si legge nella nota di Sinistra Italiana.

«Sindaco noi pur accogliendo favorevolmente la tua proposta, anche se fatta in ritardo, ci chiediamo ma come sarà possibile fidarci del suo cambiamento se a votare il nuovo piano saranno gli stessi che quel piano lo hanno voluto e votato così come è? Per questo sindaco ti chiediamo un ulteriore sforzo affinché la tua azione sia ancora più credibile agli occhi dei cittadini, togli la delega all’assessore, che tre giorni prima delle elezioni è tornato di corsa in comune per votare la delibera che ha dato il via libera al montaggio del traliccio alla Finoria, i cittadini saranno dalla tua parte».

«Ti chiediamo inoltre, per la trasparenza e la partecipazione, alla stesura di un tale ed importante atto, di nominare una commissione consiliare formata dai capigruppo e da te presieduta insieme all’assessore competente, con l’obbiettivo di salvaguardare il territorio ponendo l’attenzione sull’aspetto paesaggistico e su quello riguardante l’inquinamento elettromagnetico. Se queste saranno le linee e gli obbiettivi noi saremo pronti a fare la nostra parte».