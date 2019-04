Amministrative2019, Benini apre la sua “casa”: ecco la sede del comitato elettorale

FOLLONICA – Taglio del nastro per la sede del “Comitato elettorale per Andrea Benini sindaco” oggi pomeriggio in via Bicocchi. In una posizione centrale nel cuore della città, nella sede elettorale troveranno casa le liste a sostegno della seconda candidatura dell’attuale primo cittadino di Follonica: la civica Andrea Benini sindaco, Pd per Benini sindaco e Follonica a sinistra per Andrea Benini.

«Questo è un ulteriore punto di riferimento della campagna elettorale che continuiamo a condurre nelle strade, attraverso l’incontro con i cittadini e in altre in occasioni – dice Andrea Benini -. Vogliamo che questa sede sia un punto di riferimento nella città non solo per le liste e i candidati che fanno parte della coalizione, ma per tutte le persone che vivono a Follonica. Speriamo che sia un luogo dove potersi incontrare, confrontarsi, raccogliere osservazioni e proposte, piccole e grandi, per il presente e per il futuro della città».

La sede, che si trova in via Bicocchi 73, sarà aperta ogni giorno, dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19.30.