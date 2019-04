Amministrative2019 Bartalini in tour nelle frazioni: «Il nostro obiettivo è rivitalizzarle»

CASTEL DEL PIANO – “Continua con successo il tour elettorale di Michele Bartalini, candidato sindaco per la lista “Per un comune di tutti” dopo i numerosi eventi con associazioni, commercianti e altre realtà, in questa settimana saranno toccate le frazioni” a farlo sapere il comitato elettorale in una nota.

“Il 15 aprile è toccato a Montegiovi – dice la nota – mentre nella sera del 17 marzo alle 21 sarà la volta di Montenero”. “Frazioni che, come si trova nel nostro programma – commenta Bartalini – nelle ultime amministrazioni appaiono come un territorio distante, verso il quale non si prova un sentimento di vera appartenenza. Ci impegniamo, invece, di rivitalizzare un rapporto che possa essere capace di integrare le potenzialità e le esigenze di questi centri”.

“Siamo soddisfatti – prosegue il candidato – del primo incontro avuto a Montegiovi, dove con un dibattito schietto e diretto tra la nostra squadra e la numerosa cittadinanza intervenuta sono stati sviscerati tutta una serie di problematiche alle quali l’attuale amministrazione non ha saputo porre rimedio, basti pensare al cimitero, oppure le strade interne e rurali. Stessa cosa ci aspettiamo domani sera a Montenero, da dove, da più parti ci giungono voci di delusi dall’attuale amministrazione e preoccupati per il prossimo futuro. A noi viene chiesto di portare un cambiamento. Ecco, domani saremo pronti ad ascoltare e recepire queste richieste, perché Montenero possa essere, grazie alle sue eccellenze, il fiore all’occhiello del territorio comunale”.

“Non posso poi non costatare con piacere – conclude Bartalini- che la candidata del Pd stia prendendo spunto dal nostro programma, segno che il lavoro che stiamo facendo è serio e fonte d’ispirazione persino per i nostri contendenti. Da ultimo, infatti, con grande sorpresa, ha proposto di mostrare in diretta Facebook i futuri consigli comunali, esaltando l’utilizzo dei social come uno strumento importante per veicolare le informazioni. Lei che poco più di un mese fa paragonava i socialnetwork a quattro chiacchiere da bar. Ci fa piace che abbia cambiato idea prendendo spunto dal nostro programma che già da settimane è a disposizione di tutti, così come i nomi della squadra che mi sostiene, assieme alla quale stiamo affrontando uno dopo l’altro tutta una serie di problemi con idee nuove e che guardano al futuro e che verranno comunicate costantemente”.