Weekend a due facce per le rose Under 14 della Gea: successo col San Miniato, caduta con il Livorno

GROSSETO – Una vittoria ed una sconfitta per le formazioni giovanili della Gea Basketball. Importante vittoria per le ragazze dell’Under 14 del Simply Market che piegano (63-58) il San Miniato e continuano la corsa per la Final Four. Le ragazzine di Luca Faragli sono riuscite a stendere le pisane senza Sofia Tanganelli al termine di un incontro giocato in maniera straordinaria, con tanta grinta, un ottimo pressing e il solito cuore che contraddistingue questo gruppo.

SIMPLY MARKET: Di Stano 18, Paffetti, Panella, Scalora, Landi 4, Nunziatini 8, De Michele 6, Vinci 9, Saccardo, Faragli 17. All. Luca Faragli.

PALLACANESTRO SAN MINIATO: Taraj 2, Borghi, Braccagni 6, Ficarra, Panchetti 3, Kazazi 11, V. Gemignani, A. Gemignani 16, Marconcini 2, Barbi 3, Taddei 4, Santini 11. All. Ierardi.

ARBITRI: Scurti e Zucchini di Grosseto.

PARZIALI: 18-11, 28-30; 47-45

Niente da fare per il Camping Il Sole Under 14 superato dalla capolista Invictus Livorno (73-50). I ragazzi di Elena Furi, assistita da Alessandro Goiorani, hanno lottato gagliardamente rimanendo in partita per più di un tempo. Con il passare dei minuti è venuto fuori purtroppo il tasso tecnico degli ospiti che hanno finito per superare i venti punti di vantaggio.

IL SOLE: Censini, Ruffoli 11, Di Nisio 4, Pettrone, Anselmi 8, Chinellato 13, Carlea, Scadà, Ruta 14. All. Elena Furi-Alessandro Goiorani.

INVICTUS: Borriello 12, Crivellari 2, Vitale 4, Marchiori 1, Andolfi 2, Balzano 16, Ghignola 2, Pucini 8, Festa 5, Sumberaz 10, Paroli 10, Simoncini 2. All. Volpi.

ARBITRO: Lorenzo Scurti di Grosseto.

PARZIALI: 9-13, 21-30; 34-49.