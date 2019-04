GROSSETO – Temperature in progressivo aumento nella settimana che porta a Pasqua. Nel capoluogo le massime supereranno i 20 gradi nel prossimo fine settimane, con minime vicine ai 10 gradi.

Non sono previste precipitazioni atmosferiche, con cielo sereno o poco nuvoloso per tutta la settimana. Una situazione che accomuna un po’ tutta la Maremma.

Se a Pasqua non dovrebbe esserci pioggia, ancora non è chiaro come potranno essere Pasquetta e le altre feste, visto che nelle prossima settimana è atteso un peggioramento delle condizioni.

CLICCA QUI PER LE PREVISIONI COMUNE PER COMUNE