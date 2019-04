Tre vittorie per i pugili del Team Rosanna Conti Cavini sul ring di Follonica

FOLLONICA – Splendida cornice di pubblico al Palagolfo di Follonica venerdì sera dove Rosanna Conti Cavini impeccabile come sempre ha proposto un interessante evento pugilistico in collaborazione con il sindaco di Follonica Andrea Benini. Tre vittorie per i portacolori della Società Pugilistica Grossetana “Umberto Cavini” sul ring del Palagolfo, che aveva come match clou la sfida valida per il titolo italiano vacanti dei superpiuma tra Giuseppe Carafa e Francesco Invernizio. Giuseppe Carafa ha battuto per abbandono al quarto round Francesco Invernizio diventando così campione d’Italia dei pesi Superpiuma

Subito un’esibizione di light boxe per iniziare la serata, che proseguiva con sei match dilettantistici.

Tre vittorie per i ragazzi della società pugilistica grossetana Umberto Cavini: Lorenzo Veltroni e Christian Corrente vincevano ai punti contro gli avversari campani, Daniele Bartolucci alla seconda ripresa per abbandono. Seguiti all’angolo dal maestro Alessandro Scapecchi Giuseppe Arcidiacono Emiliano Corrente e nella preparazione da Simone Zanaboni e Alessandro Nencini. Soddisfatto il presidente della Pugilistica Grossetana Fabrizio Corsini che ha preso il posto di suo suocero Umberto nella gestione della palestra di via Tito Speri.

Gli altri tre match dilettanti della serata della palestra Fight Gym del maestro Raffaele D’Amico facevano registrare due vittorie su tre: Moise D’Alfonzo vinceva per sospensione alla prima ripresa, Halit Erylmaz ai punti superava il suo avversario e sconfitto invece Leonardo Vincelli.

Match lampo quello che ha visto salire sul ring il professionista grossetano della boxe Rosanna Conti Cavini Simone Giorgetti, dopo 1 minuto e 44 secondi con un montante al fegato ha battuto il suo avversario Albin Fajkovic, mentre l’altro professionista del team grossetano che ha vinto superando sulla distanza delle sei riprese il bosniaco Nikola Ivkovic è stato Christian Malvitano.

Nelle interviste la promoter internazionale Rosanna Conti Cavini dice di essere molto contenta della bella riuscita dell’evento dedicato come sempre al marito Umberto

I risultati della serata:

Professionisti

Simone Giorgetti (boxe Rosanna Conti Cavini) batte alla prima ripresa Albin Fajkovic

Christian Malvitano (boxe Rosanna Conti Cavini) vince ai punti contro Nikola Ivkovic

Campionato Italiano pesi Super Piuma:

Giuseppe Carafa vince per abbandono alla quarta ripresa contro Francesco Invernizio.