Primo tempo fatale, sconfitti dal Siena gli Under 15 del Circolo Pattinatori

GROSSETO – Caduta per 2-7 del Circolo Pattinatori Cieloverde Under 15 nel derby con il Siena. Gara compromessa nel primo tempo: i ragazzi di Marco Zanobi dopo essere riusciti ad accorciare le distanze con Tommaso Giusti (al 7’45) dopo i gol di Bigliazzi (3’18) e Matteo Mantovani (3’26), sono usciti di scena permettendo ai locali di chiudere il primo tempo sull’1-6. Nella ripresa i biancorossi hanno giocato con un altro spirito, riuscendo a pareggiare per 1-1 il parziale, grazie alla rete di Giusti.

Cieloverde Grosseto-Siena 2-7

CIELO VERDE: Masetti; Giusti (2), Casini, Gemignani, Cardi, Burroni, Tognarini. All. Marco Zanobi.

SIENA: Betti; Valenti,Luca Mantovani (1), Bigliazzi (2), Matteo Mantovani (3), Cellesi, Biancucci (1). All. Marco Mantovani.

ARBITRO: Matteo Galoppi.