Ladri di biciclette sorpresi nella notte: tre stranieri arrestati in città

GROSSETO – I carabinieri di Grosseto hanno eseguito, nelle ultime settimane, numerosi arresti nell’ambito di un’azione volta al contrasto di furti e rapine, gli ultimi tre la scorsa notte, quando tre stranieri sono stati sorpresi mentre rubavano in un garage.

I tre arrestati, tutti di nazionalità romena e con precedenti penali, sono stati sorpresi a rubare materiale informatico e alcune biciclette in un garage di via Einaudi dai carabinieri che erano in zona durante il servizio di pattuglia. Secondo la ricostruzione dei militari dell’Arma, i tre uomini avevano forzato il lucchetto e poi aperto la porta del garage per commettere il furto.

L’intervento dei carabinieri ha permesso di recuperare l’intera refurtiva, restituita al legittimo proprietario, e gli arnesi da scasso usati per l’effrazione che sono stati sequestrati. I tre saranno processati oggi per direttissima con l’accusa di furto aggravato.

«L’intervento della scorsa notte – spiega una nota dell’Arma – si inquadra in una più ampia strategia di controllo, svolta mediante il coordinamento di tutti i reparti sul territorio e coordinata dal Comando Compagnia di Grosseto, concentrata in particolare sul contrasto dei furti in abitazione e delle rapine, che ha permesso ai Carabinieri nelle ultime settimane di trarre in arresto due autori di rapine in farmacie e tabaccherie, recuperare la refurtiva di svariati furti in abitazione e contestualmente deferire i due ricettatori e sorprendere in flagranza di reato i tre arrestati odierni».