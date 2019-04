Il Comune cerca personale, lavoro a tempo indeterminato: c’è il bando. Ecco come partecipare

CINIGIANO – «Il Comune di Cinigiano ha pubblicato l’avviso di concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato part time di un istruttore direttivo di vigilanza, categoria D, posizione economica D1, per 33 ore di lavoro alla settimana» a farlo sapere è l’Ente in una nota.

«Tra i vari requisiti di accesso alla selezione – spiega la nota – sono richiesti: la cittadinanza italiana; la patente B; la laurea di primo livello in economia e commercio, o scienze dei servizi giuridici o lauree triennali ex DM 270/04 o diplomi delle scuole speciali istituite ai sensi del DPR 162/1982 o diplomi universitari equiparati alle lauree sopra indicate. Oppure laurea magistrale DM270/2004 in scienze dell’economia, scienze economico-aziendali; giurisprudenza o lauree specialistiche equiparate secondo l’ordinamento DM509/99. Oppure laurea conseguita con il vecchio ordinamento in economia e commercio, giurisprudenza o lauree equipollenti».

«La domanda dovrà essere presentata entro il 6 maggio 2019 – conclude la nota – dovrà essere redatta in carta libera, secondo lo schema allegato al bando, sottoscritta e indirizzata al Comune di Cinigiano, piazzale Bruchi 3, 58044 Cinigiano, (GR). La consegna potrà avvenire direttamente a mano all’ufficio protocollo, in alternativa la domanda potrà essere inviata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite Pec a comune.cinigiano@postacert.toscana.it».

Il bando integrale e i moduli di domanda sono scaricabili al seguente link:

https://www.halleyweb.com/c053007/po/mostra_news.php?id=97&area=H