Grosseto in campo con gli “Amici di Lorenzo” per la solidarietà

GROSSETO – Giovedì 18 aprile alle ore 17 il Grifone scenderà in campo per ricordare Lorenzo, il bambino investito nel 2015 da un’auto, vicino a Roselle. Lo scopo, lodevole, è quello della raccolta fondi da destinare in beneficienza: e su questo la società biancorossa non si mai tirata indietro.

“Quando il dottor Groccia mi ha spiegato l’idea di organizzare una partita di beneficenza in ricordo di Lorenzo – spiega Simone Ceri, vicepresidente dell’Us Grosseto – ho accettato subito di buon grado. Purtroppo quando accadono eventi così drammatici l’unica cosa che possiamo fare è unirci nel ricordo e provare a dare una mano proprio grazie alla beneficenza”.

Giovedì prossimo, infatti, l’Us Grosseto scenderà in campo sul terreno di gioco del Palazzoli per un incontro amichevole che lo vedrà di fronte alla formazione “Amici di Lorenzo”, composta da una selezione di medici e infermieri guidata proprio dal dottor Groccia, padre del piccolo Lorenzo. Sarà infatti nel suo ricordo che i giocatori biancorossi proveranno a richiamare gli appassionati maremmani per una sfida che, in nome della solidarietà, ha già vinto in partenza.