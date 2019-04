Fase a orologio, alle ragazze della Gea il posticipo contro il Piombino

PIOMBINO – La Sanitaria Ortopedica Grosseto fa valere la legge del più forte e travolge la Pallacanestro Piombino nel posticipo della terza giornata della fase ad orologio del campionato di serie C femminile con un 67 a 29 che non ammette discussioni. Le biancorosse guidate da Luca Faragli hanno dominato la gara dall’inizio e con questi due punti rende matematico il secondo posto che permetterà di giocare di fronte al pubblico amico l’eventuale bella della semifinale per la serie B. Nalesso e compagne hanno affrontato il confronto con il giusto spirito e per le piombinesi, ormai retrocesse in Promozione, non c’è stato scampo.

La difesa grossetana è stata splendida: ha concesso otto punti nel primo (con due bombe di Betti) e nell’ultimo quarto, mentre nel terzo periodo le locali si sono fermate a sei punti. Chiusi avanti di 6 punti i primi dieci minuti, la Sanitaria è andata all’intervallo lungo con 22 lunghezze, dopo aver fatto registrare un parziale di 23-7. Miglior realizzatrice Costanza Balestrazzi, che ha messo a referto gli ultimi otto punti maremmani, seguita da Elena Furi, particolarmente ispirata nel tiro da tre punti con 4 bombe. Due i canestri dalla lunga distanza per Angela Sposato.

Pallacanestro Piombino-Sanitaria Gea Grosseto 29-67

PIOMBINO: Sarri, Faye, Gucci 2, Quiriconi 2, Nermettini 5, Masini 3, Balcunaityte, Betti 8, Perillo 1, Giulianetti, Chiti 1, Filippini 2. All. Iacopini.

SANITARIA GEA: Severini, Costanza Balestrazzi 16, Sposato 7, Furi 14, Giulia Camarri 4, Nalesso 8, Beatrice Balestrazzi 10, Bellocchio 6, Scurti Benedetti. All. Luca Faragli.

ARBITRO: Davide Cirinei di San Vincenzo.

PARZIALI: 8-14, 15-37; 21-51.