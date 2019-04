Dagli Esordienti ai Piccoli Amici, grande crescita delle squadre giovanili di Gavorrano e Real Follonica

BAGNO DI GAVORRANO – Weekend con tante soddisfazioni per le squadre giovanili del Gavorrano e del Real Follonica. Partita di recupero per gli Esordienti 2006 a nove a Castelnuovo Val di Cecina: la prima gara è stata vinta dalla Boracifera mentre la seconda e la terza partitella sono state ad appannaggio di ragazzi di mister Massimo Vannetti.

Pur con una rosa ridotta gli atleti stanno dando grande soddisfazione alla società, che spera di rinforzare il gruppo soprattutto numericamente per poter affrontare nel migliore dei modi la prossima stagione calcistica con un campionato di Giovanissimi B a 11. Il lavoro svolto quest’anno sotto l’attenta guida tecnica del responsabile Renato Greco sta portando i suoi frutti: già diversi ragazzi del circondario si sono affacciati alla porta degli impianti di Follonica ad osservare le tipologie di allenamento.



A Grosseto, nell’impianto del Sacro Cuore della società Gsd Invicta Grosseto Calcio Giovani in via Calabria, è andato di scena il penultimo atto della manifestazione provinciale Sei Bravo Pulcini 2008 (nella foto), in campo il Gsd Invicta, Roselle, US Gavorrano, Giovanile Amiata.

In maglia arancio, i piccoli gavorranesi di mister Andrea Lotti sono usciti a testa alta conquistando ventiquattro punti sul campo, con i giochi ludici previsti dalla Figc, sotto l’attenta visione del professor Leonardo Fanciulli, responsabile tecnico della Figc di Grosseto. Ventuno i punti all’Invicta, a seguire Roselle e Giovanile Amiata; attesa per il responso della Figc per le precedenti giornate per i piccoli minerari, per sperare di partecipare domenica 28 aprile alle 15.30 al “Combi” di Albinia alla fase finale del Sei Bravo, che si concluderà con una vincitrice che andrà in seguito a rappresentare la provincia di Grosseto alla fase regionale.



I Pulcini 2009 dell’Us Gavorrano hanno preso parte all’Isola d’Elba memorial Daniele Cecchini. Al torneo erano presenti Academy Portoferraio, As Livorno Calcio, Orbetello, Capoliveri Porto Azzurro, Marciana Marina.

Mister Thomas Rotelli si è dichiarato molto soddisfatto del torneo dove ha da subito affrontato i professionisti del Livorno pareggiando per 1-1, una vittoria e una sconfitta con le squadre isolane Marciana Marina e Academy Portoferraio, hanno fatto sì che nel pomeriggio l’Us Gavorrano giocasse la finale per il 3°-4° posto, vincendola ai danni dell’Academy Portoferraio e aggiudicandosi così il 3° posto assoluto.

I Primi Calci 2011 e i Piccoli Amici 2012 di Gavorrano e Real Follonica hanno partecipato infine ad un riuscito concentramento allo stadio Gaetano Scirea di Ribolla. I tecnici del Real Follonica Cesare Toninelli per i 2011 e Lorenzo Villareale per il 2012 e del Gavorrano Marco Di Fiore per i 2011 e Lorenzo Capaccioli per i 2012 colgono l’occasione per ringraziare tutti i bambini e i genitori che come sempre sono stati disponibilissimi ad accompagnarli.