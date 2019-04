Coppa delle Torri, le atlete del Manetti esultano in formazione ridotta

GROSSETO – “Viste le tante assenze non ci aspettavamo questo risultato, siamo molto contente di tornare a casa con l’intera posta in palio”. Commenta così Sandra Vellutini, capitano di giornata, dopo il successo per 3 a 0 del Tc Manetti sui campi del Tc San Frediano nel secondo turno della Fase Interprovinciale di Coppa delle Torri. La squadra maremmana è partita per la trasferta pisana con tre sole giocatrici, schierando formazioni completamente diverse rispetto alla giornata precedente disputatasi a Tirrenia. “Oltre ad essere felice per aver vinto il mio singolare – prosegue Vellutini – sono molto contenta anche per il successo di Laura Lozzi, uscita vincitrice dopo due ore di partita, e per la prestazione di Silvia Benelli, all’esordio con la nostra squadra”.



Nel primo singolare Sandra Vellutini ha battuto Silvia Papa con un doppio 6/1. Più dura è stata invece la partita di Laura Lozzi che ha impiegato ben due ore di gioco per avere la meglio sulla rivale Nadia Nocchi con il punteggio di 6/2 6/3. Il terzo punto per il T.C. Manetti è arrivato dal doppio dove la coppia formata da Sandra Vellutini e Silvia Benelli ha superato il team pisano composto da Silvia Papa e Mariasole Rossato con un perentorio 6/1 6/0. Dopo la sosta pasquale si riprenderà con la terza giornata della Coppa delle Torri dove la squadra grossetana sarà chiamata all’esordio casalingo contro il TC Pisa.

“Siamo dispiaciute per aver perso l’incontro decisivo al tie break ma sono contenta per le prestazioni delle componenti della squadra impegnate sia in D3 che in Coppa delle Torri; sto vedendo dei notevoli miglioramenti da parte di tutte”. Commenta così Barbara Zigoli, capitano del T.C. Manetti dopo la sconfitta per 2 a 1 nel derby cittadino contro il T.C. Grosseto nella sesta giornata del Campionato Provinciale di D3. Dopo la vittoria di Laura Tonelli nel primo singolare contro Laura Busonero con il punteggio di 6/3 6/1, la squadra del presidente Roberto Franceschini era riuscita a pareggiare i conti con il successo di Laura Lozzi che, dopo una maratona di oltre tre ore, ha battuto Lucia Rubegni per 7/6 2/6 6/1. È stato quindi decisivo il doppio dove Laura Tonelli e Lucia Rubegni, uniche due componenti del team di casa in questa giornata, hanno avuto la meglio per 10/5 nel long tie-break finale sulla coppia manettiana formata da Laura Landeschi e Barbara Zigoli.