Cimitero, cambiano gli orari di apertura: «Agevoliamo le visite dei familiari». Ecco come

GROSSETO – «Nuovo orario di apertura per il cimitero della Miseriocordia» a farlo sapere una nota dell’arciconfraternita di Grosseto.



«L’arciconfraternita di Misericordia di Grosseto – illustra la nota – fa sapere a tutti gli utenti che, a partire da mercoledi’ 1° maggio 2019, il cimitero sociale, sito in via Aurelia nord, effettuerà il seguente orario: dal lunedi’ al sabato: 08-19; domenica e festivi: 08:30 – 12:30, 15-19»



«L’introduzione dell’orario continuato di apertura – sottolinea la nota – si inserisce in un più ampio progetto dell’associazione volto al fine di venire incontro quanto più possibile alle richieste ed alle esigenze dei soci, ed in generale dei familiari che intendono far visita ai loro cari defunti».